Как добраться
На общественном транспорте
- От станции метро «Мякинино»: последний вагон из центра, далее пешком 10 минут через Спасский мост.
- От станции метро «Тушинская: последний вагон из центра, далее маршрутное такси №856, до остановки «Красногорский бульвар».
- На электричках Рижского направления, платформа «Трикотажная», затем одна остановка на автобусах №1095 или №856.
На личном транспорте
- От МКАД либо по Волоколамскому шоссе, либо по Новорижскому шоссе в сторону области, поворот на Павшинскую Пойму. Парковка в Павшинской пойме бесплатная.
- При движении из области по Волоколамскому шоссе поворот на Красногорский бульвар.
На общественном транспорте
- От станции метро «Мякинино»: последний вагон из центра, далее пешком 10 минут через Спасский мост.
- От станции метро «Тушинская: последний вагон из центра, далее маршрутное такси №856, до остановки «Красногорский бульвар».
- На электричках Рижского направления, платформа «Трикотажная», затем одна остановка на автобусах №1095 или №856.
На личном транспорте
- От МКАД либо по Волоколамскому шоссе, либо по Новорижскому шоссе в сторону области, поворот на Павшинскую Пойму. Парковка в Павшинской пойме бесплатная.
- При движении из области по Волоколамскому шоссе поворот на Красногорский бульвар.
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