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Красногорский бульвар, 17

Мякинино

+7 495 477 58 83

Ежедневно с 9:00 до 21:00

Контакты стоматологии 
DENTIS by Dr. Markevich

Красногорский бульвар, 17

Мякинино

+7 495 477 58 83
Dentis by Dr.Markevich

Как добраться

На общественном транспорте

  • От станции метро «Мякинино»: последний вагон из центра, далее пешком 10 минут через Спасский мост.
  • От станции метро «Тушинская: последний вагон из центра, далее маршрутное такси №856, до остановки «Красногорский бульвар».
  • На электричках Рижского направления, платформа «Трикотажная», затем одна остановка на автобусах №1095 или №856.

На личном транспорте

  • От МКАД либо по Волоколамскому шоссе, либо по Новорижскому шоссе в сторону области, поворот на Павшинскую Пойму. Парковка в Павшинской пойме бесплатная.
  • При движении из области по Волоколамскому шоссе поворот на Красногорский бульвар.

На общественном транспорте

  • От станции метро «Мякинино»: последний вагон из центра, далее пешком 10 минут через Спасский мост.
  • От станции метро «Тушинская: последний вагон из центра, далее маршрутное такси №856, до остановки «Красногорский бульвар».
  • На электричках Рижского направления, платформа «Трикотажная», затем одна остановка на автобусах №1095 или №856.

На личном транспорте

  • От МКАД либо по Волоколамскому шоссе, либо по Новорижскому шоссе в сторону области, поворот на Павшинскую Пойму. Парковка в Павшинской пойме бесплатная.
  • При движении из области по Волоколамскому шоссе поворот на Красногорский бульвар.

Отзывы пациентов

Независимые отзывы и рейтинг стоматологии DENTIS by Dr. Markevich

DENTIS by Dr. Markevich

374 оценки, 216 отзывов

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