Маркевич

Владимир Олегович Основатель и главный врач клиники

Я рад пригласить вас в стоматологическую клинику DENTIS by Dr. Markevich. Моя команда всегда готова решить практически любые стоматологические проблемы. Профессиональные знания, современное оборудование и золотые руки врачей превратят ваш поход к стоматологу в приятную встречу!