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Красногорский бульвар, 17

Мякинино

+7 495 477 58 83

Ежедневно с 9:00 до 21:00

Маркевич
Владимир Олегович

Основатель и главный врач клиники

Я рад пригласить вас в стоматологическую клинику DENTIS by Dr. Markevich. Моя команда всегда готова решить практически любые стоматологические проблемы. Профессиональные знания, современное оборудование и золотые руки врачей превратят ваш поход к стоматологу в приятную встречу!

Маркевич Владимир Олегович

Стоматолог-ортопед
Основатель и главный врач клиники DENTIS by Dr. Markevich

Клиника DENTIS - это:

Высокие стандарты лечения и сервиса

Квалифицированные врачи

Современное оборудование

Передовые технологии

Собственная зуботехническая лаборатория

10+

Лет работы на рынке стоматологических услуг

20+

Специалистов профессионалов своего дела

5.0

Максимальная оценка клиники на агрегаторах

Наши врачи

Высококвалифицированная команда специалистов

Все специалисты

Наши работы

Наши ключевые услуги

Для вашего комфорта и безукоризненного результата

Прайс

Наш прайс по направлениям стоматологических услуг

Отзывы пациентов

Независимые отзывы и рейтинг стоматологии DENTIS by Dr. Markevich

DENTIS by Dr. Markevich

334 оценки, 193 отзыва

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Стоматология 
DENTIS by Dr. Markevich

Красногорский бульвар, 17

Мякинино

+7 495 477 58 83

Удобное месторасположение:

~3 км от МКАД

15 минут пешком от метро Мякинино

5 минут на автомобиле по Волоколамскому шоссе

12 минут общественным транспортом от метро Тушинская

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