Маркевич
Владимир Олегович
Основатель и главный врач клиники
Я рад пригласить вас в стоматологическую клинику DENTIS by Dr. Markevich. Моя команда всегда готова решить практически любые стоматологические проблемы. Профессиональные знания, современное оборудование и золотые руки врачей превратят ваш поход к стоматологу в приятную встречу!
Маркевич Владимир Олегович
Стоматолог-ортопед
Основатель и главный врач клиники DENTIS by Dr. Markevich
Клиника DENTIS - это:
Высокие стандарты лечения и сервиса
Квалифицированные врачи
Современное оборудование
Передовые технологии
Собственная зуботехническая лаборатория
10+
Лет работы на рынке стоматологических услуг
20+
Специалистов профессионалов своего дела
5.0
Максимальная оценка клиники на агрегаторах
Наши работы
Наши ключевые услуги
Для вашего комфорта и безукоризненного результата
Зубы за 1 день
По методике all-on-4/6 в цифровом протоколе
Лечение и спасение зубов
Лечение кист и спасение сильно разрушенных зубов под микроскопом
Извлечение под микроскопом
Извлечение отломков инструментов и других инородных тел из каналов зуба под микроскопом
Цифровой дизайн улыбки
Цифровое моделирование будущей улыбки
Авторские виниры и коронки
Авторские виниры и коронки с высокой степенью природной красоты и естественности
Протезирование зубов
Высокоэстетическое и функциональное протезирование зубов любой степени сложности
Аутотрансплантация
Пересадка зуба методом аутологичной трансплантации
Лечение дисфункции ВНЧС
Лечение дисфункции височно-нижнечелюстного сустава
Элайнеры
Выравнивание зубов без брекетов
Имплантация с коронкой за 1 день
Одномоментная имплантация с коронкой за 1 день
SPA для зубов
SPA-уход за всей полостью рта на аппарате AIRFLOW® Prophylaxis Master
Лечение во сне
Лечение зубов во сне без боли и страха под наркозом и седацией
Прайс
Наш прайс по направлениям стоматологических услуг
Отзывы пациентов
Независимые отзывы и рейтинг стоматологии DENTIS by Dr. Markevich
DENTIS by Dr. Markevich
Красногорский бульвар, 17
Мякинино
Удобное месторасположение:
~3 км от МКАД
15 минут пешком от метро Мякинино
5 минут на автомобиле по Волоколамскому шоссе
12 минут общественным транспортом от метро Тушинская